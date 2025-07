Maltempo, le suggestive immagini dal temporale sulla Pedemontana Pordenonese occidentale | FOTO

MeteoWeb

Anche se è ormai passato un giorno, le immagini del temporale che ieri sera ha interessato la Pedemontana Pordenonese occidentale continuano a restituire tutta la potenza e la suggestione di un fenomeno atmosferico intenso. Le foto inviate dal nostro lettore Loris mostrano un cielo minaccioso, carico di nubi scure e turbolente, che sembrano avvolgere la campagna friulana in un’atmosfera quasi surreale. Sullo sfondo, le colline vengono inghiottite dalla pioggia fitta, mentre i campi e le strade si preparano all’arrivo della perturbazione. Questo tipo di fenomeni, sempre più frequenti con l’arrivo della stagione estiva, ricordano quanto il territorio sia esposto a rapidi cambiamenti, capaci di trasformare paesaggi tranquilli in scenari di grande impatto visivo nel giro di pochi minuti. Un grazie a Loris per aver condiviso con noi queste splendide immagini che raccontano la forza e la bellezza della natura.

