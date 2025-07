Maltempo Taiwan, forti piogge nella contea di Changhua: allagamenti e blackout | VIDEO

MeteoWeb

I forti temporali con fulmini e tuoni che questa mattina hanno colpito la contea di Changhua, nella parte centrale di Taiwan, hanno causato inondazioni e interruzioni di corrente in diverse aree, tra cui i comuni di Lukang e Huatan. Sono state segnalate inondazioni su diverse strade a Lukang, mentre sulla Zhangyuan Road a Huatan, l’acqua ha raggiunto quasi la metà dell’altezza di uno pneumatico, mentre la Central Weather Administration (CWA) ha emesso un’allerta temporale in tempo reale per Changhua durante la mattinata.

I temporali hanno anche causato ampie interruzioni di corrente nelle zone costiere della contea. Tuttavia, dopo che Taiwan Power Co. (Taipower) ha deviato l’alimentazione elettrica tramite linee di alimentazione interconnesse per ridurre l’entità del blackout, 4.478 famiglie sono rimaste senza elettricità, secondo la filiale di Changhua di Taipower.

Secondo Lai Qing-mei, consigliere della contea di Changhua del Partito Democratico Progressista (DPP), che si è recato nelle zone costiere nelle prime ore del mattino, due villaggi nel comune di Shengang sono rimasti senza corrente elettrica e i semafori sono stati disattivati.

Anche alcune parti del comune di Hemei sono state allagate. I temporali hanno anche allagato il piazzale del tempio Lukang Tianhou, patrimonio storico nazionale, fino all’altezza del ginocchio. Il principale incensiere e i tavoli per le offerte del tempio sono stati sommersi dall’acqua.