Maltempo, temporale a Verona: crollo termico di 16 gradi a Montorio Veronese

Un forte temporale ha interessato in tarda mattinata la città di Verona, che non ha provocato gravi ripercussioni. Nella frazione di Montorio Veronese, è stato rilevato un crollo della temperatura massima, che oggi segna 20 gradi, mentre ieri alla stessa ora ne segnava 36. La centrale operativa della Polizia locale-Protezione civile di Verona non segnala situazioni critiche in città, tranne alcuni semafori in corso di ripristino.