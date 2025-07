Maltempo, temporali di calore in Trentino: fulmini, grandine e raffiche di vento dalla sera

MeteoWeb

Temporali di calore in Trentino a partire dal pomeriggio di oggi con frequenti fulmini e grandine di piccole e medie dimensioni. In serata e nelle prime ore della notte è atteso un calo delle temperature in quota accompagnato da una diminuzione della pressione al suolo, condizioni che favoriranno la formazione di rovesci e temporali in rapido spostamento verso est. Questi fenomeni potranno risultare localmente intensi, con forti raffiche di vento, piogge abbondanti in breve tempo, frequenti fulmini e grandine di piccole o medie dimensioni. Le precipitazioni tenderanno a esaurirsi nella seconda parte della notte. Anche la prossima settimana si prevede influenzata da correnti occidentali a tratti instabili, con la possibilità di nuovi rovesci e temporali localmente intensi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

