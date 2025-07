Maltempo, forti temporali dall’Abruzzo alla Basilicata: nubifragi, grandine e temperature fresche | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi le regioni del Centro e alcune del Sud. Questa rapida fase di tempo perturbato è determinata da un nucleo freddo in discesa dal Nord Europa sui Balcani. Particolarmente colpite Abruzzo, Lazio, Toscana meridionale, Campania, Molise, e Basilicata. I temporali hanno scaricato forti piogge in particolare in Molise, nel Beneventano e nel Frusinate, e sono stati accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 58mm a Isola del Liri, 55mm a Bojano, 52mm a Campitello Matese, 40mm a Baselice, 38mm a San Pietro Avellana, 35mm a Pitigliano, 31mm a Baranello, 26mm ad Alife, 25mm a Sorano, 23mm a San Bartolomeo in Galdo, 18mm a Isernia, 15mm a Pontelandolfo, 11mm a Benevento.

In tutta quest’area colpita dal maltempo, dall’Abruzzo alle aree interne del Lazio fino a Molise e aree interne della Campania, le temperature si mantengono molto basse per il periodo, arrivando anche a +20-21°C; segnaliamo che attualmente si registrano +20°C a Campobasso, Isernia, L’Aquila, +22°C a Benevento, +23°C ad Avezzano, +25°C a Pescara e Termoli.

Forti temporali sono ancora in atto nelle zone interne del Lazio e nel sud della Basilicata.

