Maltempo, forti temporali al Nord-Est: supercella nel Pordenonese, grandine grossa a Roveredo in Piano | VIDEO

Dopo aver colpito duramente il Nord-Ovest tra la notte e la mattina, i forti temporali si sono ora spostati sul Nord-Est, insistendo in modo particolare su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio, una forte supercella si è formata sull’alta pianura pordenonese, provocando grandine fino a 5-6cm di diametro, come testimoniano le immagini che giungono da Roveredo in Piano. Forte vento e grandine fino a media taglia segnalata anche a Sarone di Caneva, sempre nel Pordenonese. Le raffiche di vento hanno soffiato fino a 60km/h nella zona.

Sul fronte piogge, tra i dati più rilevanti finora tra Veneto e Friuli Venezia Giulia segnaliamo: 76mm al Rifugio Casera Pian dei Grassi, nel Trevigiano, 71mm al Rifugio dei Loff (Treviso), 59mm a Campone, 56mm a Casarsa della Delizia, 53mm a Chievolis, 47mm a Pian Cansiglio, 45mm a Cilia, 44mm a Piancavallo, Tramonti di Sotto, 36mm a Tolmezzo, 33mm a Bassano del Grappa, 31mm a Musi.

Le temperature si mantengono su valori autunnali nelle aree colpite dal maltempo. Attualmente abbiamo +23°C a Udine, +25°C a Pordenone e addirittura +17°C a Belluno e +21°C a Feltre.

Due intense linee temporalesche sono ancora attive in Friuli Venezia Giulia, interessando anche l’estremo settore sudorientale del Veneto.

Maltempo Friuli, forte vento e grandine media a Sarone di Caneva

