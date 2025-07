Maltempo, forti temporali in Piemonte: grandine e allagamenti a Suno, colpita anche Torino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Anche oggi forti temporali hanno colpito il Piemonte, provocando piogge intense, forti raffiche di vento, grandine e causando un brusco calo delle temperature. Impressionanti le Shelf Cloud (o nubi a mensola) che si sono formate imponenti e minacciose nel cielo. Nel pomeriggio, temporali sparsi, localmente intensi, hanno colpito le pianure a nord del Po tra Torinese, Canavese, Biellese, Vercellese e Novarese. In particolare, una linea temporalesca semi stazionaria ha interessato il Novarese, provocando un’intensa grandinata e allagamenti a Suno.

Colpita anche Torino, dove si registrano 10mm di pioggia mentre 40mm sono caduti a Brandizzo, sempre nel Torinese.

Maltempo Piemonte, allagamenti a Suno per un forte temporale

Maltempo Piemonte, nubifragio con forti raffiche di vento a Chivasso

Maltempo, imponenti temporali in Piemonte

