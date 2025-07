Maltempo Toscana, oltre 60 interventi a Firenze per danni da vento

MeteoWeb

In seguito al maltempo di ieri pomeriggio, a Firenze sono proseguite tutta la notte le operazioni di messa in sicurezza e rimozione da parte dei Vigili del Fuoco delle parti pericolanti di alberi e rami, e di tutta una serie di interventi legati a danni da vento. Sono 62 gli interventi svolti da ieri. Impegnate diverse squadre su tutta la città metropolitana di Firenze. Attualmente sono in corso sette interventi e rimangono da evadere circa 23 richieste.

