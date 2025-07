Maltempo Toscana: decine di interventi dei vigili del fuoco nel Pisano

MeteoWeb

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa ha eseguito diversi interventi nella notte riconducibili al maltempo che ha interessato la Provincia di Pisa. Sono stati particolarmente interessati i Comuni di Pisa, Vecchiano, Vicopisano, Palaia, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, Crespina–Lorenzana e Montescudaio. Le tipologie degli interventi sono stati di rimozione rami pericolanti, alberi su strada e dissesti statici da elementi costruttivi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.