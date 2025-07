Maltempo Toscana: grandinata eccezionale e danni nel Valdarno Superiore

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito questo pomeriggio il Valdarno Superiore (Arezzo), in particolare il versante del Pratomagno. A Loro Ciuffenna (Arezzo) una grandinata di eccezionale intensità ha scaricato al suolo chicchi grandi come acini d’uva, imbiancando rapidamente il paesaggio. La tempesta di acqua ha interessato diverse località dell’area con allagamenti e danni da grandine. In serata il tempo è migliorato. Un nuovo peggioramento è atteso per lunedì.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.