Maltempo Toscana, nubifragi e forte vento: alberi caduti a Firenze e San Gimignano | FOTO e VIDEO

Inizia a fare sul serio il maltempo in Toscana, colpita dai primi forti temporali, soprattutto nel Fiorentino e nel Senese, dove si registrano i primi danni. Intorno alle 13, una “intensa linea temporalesca attiva dal Pisano, provincia di Firenze, Prato e parte di Arezzo con oltre 4000 fulminazioni in questa area. Caduti a Gambassi Terme 61mm di pioggia in un’ora, 60mm a Montespertoli”, aveva segnalato il Presidente della regione, Eugenio Giani. Accumuli totali di 75mm finora a Montespertoli, 66mm a Certaldo, 65mm a Poggio Aglione, 36mm a Fornacino, 34mm a Capanne di Sillano, 30mm a San Miniato Poggio al Pino, tra i dati parziali più significativi.

A causa del nubifragio a Firenze, nella zona dello stadio sono stati segnalati alberi caduti e allagamenti; tante le chiamate ai Vigili del Fuoco. Nel Fiorentino, segnalati allagamenti tra Poggibonsi e Barberino Val d’Elsa a causa dei violenti nubifragi in corso. Torrente Borratello ingrossato a Greve in Chianti. Danni anche nel Senese: diversi alberi sono caduti a San Gimignano a causa del violento nubifragio.

Nelle ultime 6 ore, registrati quasi 20.000 fulmini sulla Toscana e sulle zone adiacenti.

Maltempo, alberi caduti a Firenze dopo un nubifragio

