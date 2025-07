Maltempo Toscana, primi temporali nel Livornese e nel Pisano

MeteoWeb

I primi temporali attesi per oggi in Toscana sono su una linea in estensione dal Livornese e dal Pisano. Alcune celle temporalesche sono attive anche nel Senese. Lo riferisce la Regione. Altri possibili temporali, anche localmente e di forte intensità, sono attesi nelle prossime ore sulle aree interne. A Firenze il cielo è coperto da fine mattinata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.