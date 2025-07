Maltempo Toscana, forte temporale a Firenze: temperature in picchiata

MeteoWeb

Temporali sono in atto su gran parte dei settori centrali ed appenninici. Interessata anche la Toscana, inclusa Firenze. Dopo giorni di caldo asfissiante, il maltempo di oggi potrà portare un po’ di sollievo. Dopo due giorni a +40°C, oggi il capoluogo registra una temperatura massima di +38°C, mentre la temperatura attuale è di +34°C, in picchiata grazie al temporale in arrivo sulla città. A sud della città, infatti, diluvia: a Bagno a Ripoli sono già caduti 11mm di pioggia e ci sono +19°C; 39mm a Strada in Chianti.

Nelle altre zone della Toscana, tra i dati pluviometrici più importanti segnaliamo 43mm a Bibbiena, 34mm a Parana, 33mm a Boscolungo, 31mm a Trappola, 29mm a Orentano, Usi, 24mm a Villa dell’Olio, Melo, Radicofani, 22mm a Baccinello, 21mm a Gerfalco.

