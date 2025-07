Maltempo Toscana, forti temporali tra l’Isola d’Elba e il Golfo di Follonica: allagamenti a Portoferraio | FOTO

MeteoWeb

Temporali molto intensi e semi-stazionari in atto tra l’Isola d’Elba e il Golfo di Follonica a causa di una locale convergenza dei venti al suolo. Si contano oltre 10mila fulminazioni. Si registrano al momento accumuli di 65mm a Portoferraio, dove si sono verificati allagamenti in centro storico, in via del Carburo, a Concia di Terra. Non si tratta comunque di allagamenti significativi. L’unità di crisi della Protezione Civile, insediata alle prime ore del mattino, controlla le varie zone critiche.

“Invito la popolazione a restare a casa e a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e ringrazio tutti coloro che sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina per cercare di tenere la situazione sotto controllo”, fa sapere il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini.

Su questa zona, i nuclei potrebbero insistere anche fino alla notte, con il rischio di produrre ulteriori allagamenti.

