Maltempo Toscana, forte vento abbatte alberi a Bagni di Lucca nella notte

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte dalle 2 alle 6 a Bagni di Lucca, per la rimozione di diversi alberi caduti a causa del forte vento e che avevano interessato la strada principale del paese. Interrotta anche la statale 12 dell’Abetone e del Brennero in più punti. I pompieri hanno rimosso le piante, consentendo così la riapertura delle due strade. Non risultano persone ferite.

Questa mattina, sempre a Bagni di Lucca, in via Serraglia, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la caduta di una pianta di grandi dimensioni finita a appoggiarsi sul tetto di un’abitazione vicina. Per l’intervento è stato necessario l’invio di un autogru di adeguate capacità proveniente dal comando di Pisa. I Vigili del Fuoco operano per mettere in sicurezza la pianta. Neanche in questo caso, sono segnalate persone coinvolte.

