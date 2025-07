Maltempo Trentino: 366 fulmini nella notte, neve scesa fino a 2400 metri

MeteoWeb

I due fronti freddi che hanno interessato il territorio del Trentino dalla giornata di domenica 6 luglio fino alle prime ore di oggi, hanno determinato precipitazioni diffuse con cumulate medie comprese tra i 30 e i 60 millimetri e picchi fino a circa 100 millimetri registrati a Pieve di Bono, in Val d’Ambiez e a San Martino di Castrozza. Lo comunica Meteotrentino, che nella scorsa notte ha registrato 366 fulmini. Il sensibile calo delle temperature ha fatto scendere la quota dello zero termico a circa 2700 metri sul livello del mare, mentre nei fondovalle più bassi le temperature minime di questa mattina si sono attestate attorno ai +15°C. La neve, durante i rovesci più intensi è scesa fino a 2400 metri circa.

Le raffiche di vento sono risultate localmente forti, con punte che hanno raggiunto gli 80km/h.

Le previsioni meteo

Nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, è previsto il transito di un ulteriore fronte freddo in rapido spostamento verso est-sud-est. Nonostante la previsione presenti un certo grado di incertezza, è probabile lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi che potrebbero risultare localmente intensi. In alcune aree ristrette, non si esclude la possibilità di grandinate con chicchi di piccole o medie dimensioni.

Già dalla serata e per la giornata di domani, mercoledì 9 luglio, è atteso un miglioramento generale delle condizioni meteo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature minime in ulteriore calo.

