Maltempo Trentino, pioggia forte a Trento: alberi caduti | FOTO

Altra giornata di forti temporali in Trentino; colpita anche Trento, dove sono caduti 11mm di pioggia in mezz’ora. Forti anche le raffiche di vento, che hanno fatto cadere diversi alberi in città. “La Polizia locale ha raccolto numerose segnalazioni: un albero è caduto in mezzo alla tangenziale dopo il ponte di Ravina in direzione nord, stanno già intervenendo i Vigili del Fuoco – informa il Comune –. Un altro albero è caduto sulla rotatoria di viale Verona-viale Degasperi e in piazza Vicenza in corrispondenza di via Nicolodi. Un grosso ramo si è staccato in via Torre Verde e un altro si è schiantato sulle auto in sosta in via Vannetti. Inoltre un’auto è uscita autonomamente di strada sulla rotatoria del Bren Center e c’è stato un allagamento in viale Verona. Anche nelle circoscrizioni sono in corso svariati interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Si raccomanda la massima prudenza fino al termine della perturbazione”.

