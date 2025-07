Maltempo Turchia, gravi inondazioni a Keçiören: strade come fiumi e case allagate | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge nel distretto di Keçiören, ad Ankara, in Turchia, hanno causato inondazioni nel quartiere di Adnan Menderes. Le strade del quartiere si sono prima trasformate in fiumi in piena e poi sono rimaste coperte di pietre e fango mentre le acque alluvionali hanno allagato un edificio. Le forti correnti hanno trascinato alcuni veicoli sui marciapiedi, lasciando i residenti in enorme difficoltà. Numerosi Vigili del Fuoco, Polizia e squadre mediche di emergenza del 112 sono stati inviati sul posto, mentre le squadre comunali hanno avviato le operazioni di pulizia ed evacuazione nelle aree allagate. Le autorità hanno ispezionato le aree danneggiate. Il sindaco della municipalità metropolitana di Ankara ha diramato avvisi ai cittadini.

Secondo le valutazioni della Direzione Generale della Meteorologia, sono previsti forti temporali a livello locale in tutta Ankara.