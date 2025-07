Maltempo Ucraina, esondano i fiumi nella regione di Leopoli: case allagate e migliaia di persone al buio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un enorme ciclone sulla Polonia, che alimenta maltempo in tutt’Europa, ha causato alluvioni in Ucraina. In particolare, forti piogge hanno provocato inondazioni a Leopoli, con il fiume Zubra che continua a straripare. Lo ha riportato su Facebook il sindaco di Leopoli, Andrii Sadovyi. “A causa delle intense piogge, le inondazioni continuano a Leopoli. In alcune zone non residenziali, il livello dell’acqua ha raggiunto quasi tre metri. Il fiume Zubra continua a straripare”, si legge nel messaggio. C’è rischio di inondazione in alcune zone dei distretti di Frankivskyi, Sykhivskyi e Zaliznychnyi.

Il sindaco ha esortato i residenti a spostare gli effetti personali dagli scantinati e a rimuovere i veicoli dai parcheggi sotterranei e da altre aree a rischio. “I servizi comunali operano in modalità di emergenza. Si prega di essere prudenti e di prendersi cura di sé“, ha aggiunto Sadovyi.

Secondo il vicesindaco Andriy Moskalenko si registrano allagamenti nelle vie Kulparivska, Truskavetska e Aviatsiyna a Leopoli. Le squadre di emergenza stanno lavorando sul posto, ma finché le piogge non cesseranno, sarà difficile eliminare completamente le conseguenze dell’alluvione, ha sottolineato il consiglio comunale. Secondo le previsioni meteorologiche, la pioggia continuerà per tutta la giornata.

Esondato anche il fiume Shchyrka

Nella regione di Leopoli, a causa delle forti piogge, anche il fiume Shchyrka è esondato, allagando case, strade e auto in diversi villaggi. Oltre 44.000 utenti sono rimasti senza elettricità. I soccorritori stanno intervenendo sulle conseguenze del maltempo, hanno riferito il Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina e il capo dell’Amministrazione Militare Regionale di Leopoli, Maksym Kozytskyi, su Telegram.

Secondo il Servizio di Emergenza Statale, i fiumi Shchyrka e Zubra sono esondati a causa delle forti piogge nella regione di Leopoli nella notte del 10 luglio. Nei villaggi di Sknylov, Zubra e Sokilnyky, secondo il Servizio di Emergenza Statale, l’acqua ha allagato strade, edifici residenziali e automobili. Anche la strada Leopoli-Pustomyty-Medenychi è parzialmente allagata. Nel villaggio di Sknylov, i soccorritori hanno evacuato quattro persone, tra cui due bambini, e hanno tratto in salvo anche due cani.

Punti chiave dell’emergenza maltempo in Ucraina, secondo il capo dell’Amministrazione Militare Regionale:

a seguito delle inondazioni negli insediamenti di Sknylov, Zubra, Sokilnyky e Zymna Voda, sono stati colpiti: l’autostrada Leopoli – Pustomyty – Medenychi, 22 strade, circa 180 auto e 200 edifici residenziali. L’acqua ha inoltre invaso un asilo e un ambulatorio a Sokilnyky;

la maggiore quantità di precipitazioni è stata registrata a Leopoli. In città, 9 strade e 25 case sono state allagate. In alcuni punti, si verificano interruzioni nel funzionamento dei semafori. I lavori per eliminare le conseguenze sono in corso;

a causa del maltempo a Solonka, sull'autostrada Kiev-Chop, si è verificata una piccola frana sulla sede stradale e sono in funzione le attrezzature appropriate. Non ci sono altre complicazioni nel traffico sulle altre tratte; in totale, oltre 44.000 utenti nella regione sono senza elettricità.

