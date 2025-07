Maltempo Umbria: notte di maltempo a Orvieto, danni ingenti a cimitero e frane | FOTO

MeteoWeb

Nella notte tra il 6 e il 7 luglio, un violento temporale si è abbattuto sul territorio di Orvieto, provocando numerosi danni. Le forti raffiche di vento e la pioggia intensa hanno causato la caduta di un albero nel piazzale esterno del cimitero monumentale, ostruendo l’ingresso. All’interno della struttura, la copertura impermeabile di alcuni edifici loculi è stata divelta e si è abbattuta sulle tombe vicine. Risulta inoltre allagato l’ufficio del custode. Sono in corso verifiche su altre alberature dopo la caduta di diversi rami. Per ragioni di sicurezza e per consentire gli interventi di ripristino, il cimitero resterà chiuso per 3 giorni.

La violenta ondata di maltempo, concentrata in poco più di un’ora, ha causato anche l’allagamento dei locali tecnici del parcheggio interrato di Campo della Fiera – Foro Boario, mandando in tilt l’impianto elettrico. Questa mattina sono stati riattivati gli ascensori e le scale mobili di collegamento con il centro storico, mentre è in corso il ripristino degli ascensori interni.

Frane e smottamenti si sono verificati lungo le strade tra la Torretta e il laghetto di Sugano, in località La Cacciata e a Torre San Severo. Numerose segnalazioni di alberi e rami caduti provengono anche da Canale, Tamburino e San Valentino.

Gli operai del Centro Servizi Manutentivi del Comune di Orvieto sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree colpite e ripristinare la viabilità e la fruibilità dei luoghi danneggiati.

