Maltempo Umbria, temporale con vento e grandine a Perugia: strade invase dall’acqua

Un forte temporale, accompagnato da raffiche di vento, ha interessato Perugia nel pomeriggio di oggi, favorendo un deciso calo della temperatura dopo il caldo delle ultime settimane. Nel capoluogo umbro, le strade sono state invase dall’acqua nella zona tra Santa Sabina e Sant’Andrea delle Fratte, mettendo in difficoltà gli automobilisti, con molti costretti a fermarsi a bordo. Oltre alla forte pioggia, anche la grandine ha contribuito a peggiorare la situazione.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo che ha interessato l’area tra Perugia e Pierantonio. Tutte le squadre disponibili, della centrale del capoluogo umbro e dei distaccamenti di corso Cavour e di Città di Castello, sono impegnate per gestire le richieste pervenute alla sala operativa. La maggior parte degli interventi riguarda rami pericolanti, infiltrazioni d’acqua e danni minori causati dalle forti piogge, senza particolari criticità. A Pierantonio, alcune persone si trovavano all’interno di un’auto rimasta bloccata in un sottopasso.

