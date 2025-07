Maltempo Umbria, forte vento a Gualdo Cattaneo: alberi abbattuti e tetti divelti | FOTO

MeteoWeb

Maltempo in provincia di Perugia. Particolarmente colpita la zona di Gualdo Cattaneo dove sono in corso numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Nel pomeriggio di oggi, un forte vento ha provocato ingenti danni in alcune zone del Comune. Le squadre di Vigili del Fuoco stanno operando ininterrottamente su numerosi scenari, con particolare attenzione alle segnalazioni di tetti scoperchiati, alberi abbattuti, anche di grosse dimensioni, e strutture danneggiate a causa delle forti raffiche di vento. Sono intervenute due squadre provenienti dal distaccamento di Todi, di cui una richiamata in servizio straordinario, oltre a squadre provenienti dalla sede centrale.

I Vigili del Fuoco stanno operando in sinergia con le squadre del Comune e con i volontari di Protezione Civile, che stanno offrendo supporto logistico e operativo. In particolare, vengono impiegati anche mezzi di movimento terra per la rimozione di alberi e detriti e per la liberazione delle strade nelle aree maggiormente colpite. Le operazioni di soccorso – spiegano dal comando dei Vigili del Fuoco – sono tuttora in corso e proseguiranno per tutta la giornata, “al fine di garantire la messa in sicurezza delle zone colpite e ripristinare le normali condizioni di viabilità e sicurezza”.

