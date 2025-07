Maltempo USA, alluvione Texas: sale il bilancio delle vittime, restano oltre 20 dispersi

MeteoWeb

Il bilancio della catastrofica alluvione in Texas, nel sud degli Stati Uniti, è salito ad almeno 27 vittime, inclusi nove bambini, hanno dichiarato le autorità. “Finora abbiamo evacuato 850 feriti e recuperato 27 corpi. Di questi, 18 sono adulti e nove minori”, ha dichiarato ai giornalisti lo sceriffo Larry Leitha. Le autorità sono ancora impegnate nelle ricerche di 24 ragazze scomparse dal Camp Mystic, un campo estivo cristiano tutto al femminile situato lungo il fiume Guadalupe, responsabile della devastante alluvione, ha dichiarato Dalton Rice, sindaco della città di Kerrville, durante una conferenza stampa. Questa settimana, il campo estivo ospitava circa 750 ragazze.

Pur proseguendo le operazioni di soccorso, i funzionari hanno spiegato di non disporre di un conteggio preciso delle persone disperse e hanno rifiutato di fornire stime.

Trump: “tragedia orribile”

“L’amministrazione Trump sta lavorando con le autorità statali e locali in Texas in risposta alle tragiche alluvioni. La segretaria per la sicurezza nazionale sarà nello stato a breve. Io e Melania preghiamo per tutte le famiglie colpite da questa orribile tragedia“. Lo afferma il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth.

Altre piogge attese in Texas, polemiche per la mancata allerta

Si prevede che la tempesta lenta che si sta abbattendo sul Texas centrale porti ulteriore pioggia tra oggi e domani, con il potenziale di sacche di forti acquazzoni e altre inondazioni. Lo ha annunciato Jason Runyen del National Weather Service, sottolineando che la minaccia potrebbe persistere durante la notte e fino a domenica mattina. Di conseguenza sono stati emessi diversi avvisi di alluvione lampo nella regione intorno al fiume Guadalupe. Il National Weather Service per Austin e San Antonio ha riferito che sono in vigore avvisi nelle aree intorno alle città di McSweeney e Lockhart, entrambe situate a nord-est di San Antonio. Ha emesso, inoltre, un ulteriore avviso per la città di Georgetown, che si trova a nord di Austin.

Intanto dalle autorità del Texas stanno arrivando spiegazioni, mea culpa e riconoscimento di colpe sul dramma che si è verificato nelle scorse ore. L’allerta alluvione è stata trasformata in allerta nella notte di venerdì per almeno 30.000 persone. “È stato fatto tutto il possibile per avvisarli che potevano esserci forti piogge, e non sapevamo esattamente dove si sarebbero riversate”, ha detto il vicegovernatore del Texas, Dan Patrick.

Il giudice della contea di Kerr, Rob Kelly, capo del governo eletto della contea, ha invece dichiarato che “non abbiamo un sistema di allerta”. Incalzato sul perché non siano state prese maggiori precauzioni, Kelly ha risposto che nessuno sapeva che questo tipo di alluvione sarebbe arrivato.