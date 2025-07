Maltempo USA, alluvioni lampo in North Carolina: strade e case sommerse | VIDEO

Violenti nubifragi hanno provocato diffuse alluvioni lampo in diverse contee del North Carolina (USA) nelle scorse ore. Immagini impressionanti provenienti dalla contea di Alamance mostrano abitazioni e automobili completamente sommerse dall’acqua, mentre le strade di Burlington si sono trasformate in fiumi impetuosi.

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha diramato allerte per alluvioni lampo che interessano in particolare le contee di Alamance, Guilford, Chatham, Lee e Orange. Nel frattempo, forti precipitazioni continuano a colpire Forsyth e Guilford, mantenendo alta l’allerta anche per Winston-Salem e Greensboro.

🚨#BREAKING: THERE IS MAJOR FLOODING TAKING PLACE IN ALAMANCE COUNTY NORTH CAROLINA RIGHT NOW!!!!

This is not good.

Please pray, this looks terrifying. pic.twitter.com/rDps7lrh1w

— Matt Van Swol (@matt_vanswol) July 16, 2025