Maltempo USA, alluvioni Texas: i morti sono almeno 50 ma ci sono ancora 27 bambine disperse

Diventa sempre più drammatico il bilancio delle alluvioni che hanno travolto il Texas a seguito dell’inondazioni improvvisa del fiume Guadalupe, salito di sei metri in due ore: le autorità comunicano che sono almeno 50 i morti causati dalle inondazioni, di cui almeno 15 bambini. Nella sola contea di Kerr si contano 43 morti. Lo sceriffo della contea di Kerr, Larry Lethia, ha affermato che nell’alluvione 27 bambine risultano ancora disperse su circa 750 persone che presenti in un campo estivo cristiano per ragazze sulle rive del fiume Guadalupe. Secondo il sito web di Kerrville, anche la proprietaria e la direttrice del Camp Mystic sono morte, così come il responsabile di un altro campo nelle vicinanze. Altre quattro persone sono morte nella contea di Travis a causa dell’alluvione, così come due nella contea di Burnet e una nella contea di Tom Green, hanno riferito le autorità locali.

Il responsabile della Protezione Civile del Texas, Nim Kidd, ha affermato che diverse squadre di soccorso stanno perlustrando il fiume Guadalupe alla ricerca di sopravvissuti e corpi. “Continueremo le ricerche finché non saranno ritrovate tutte le persone scomparse”, ha dichiarato. Oltre 1.000 persone tra personale locale, statale e federale, stanno lavorando lungo il terreno impervio e allagato alla ricerca dei dispersi.

Il Governatore del Texas, Greg Abbott, ha proclamato lo stato di calamità naturale e ha chiesto al Presidente Trump la dichiarazione di disastro federale. “Non ho mai visto un posto così orrendamente devastato da un evento naturale”, ha scritto su ‘X’ Abbott, che nelle scorse ore si è recato sul luogo della tragedia. “Non ci fermeremo finché non troveremo tutte le ragazze” che risultano ancora disperse, ha aggiunto.

Camp Mystic, fondato nel 1926, è un campo estivo per ragazze che si svolge regolarmente a Hunt e ospitava complessivamente circa 750 bambine.