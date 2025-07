Maltempo USA, Chicago sotto shock: alluvione lampo scarica oltre 130 mm di pioggia in meno di due ore

MeteoWeb

La serata dell’8 luglio 2025 resterà impressa nella memoria dei residenti di Chicago come uno degli eventi meteorologici più estremi degli ultimi anni. Un temporale stazionario ha colpito la città in modo altamente localizzato, generando una pioggia torrenziale che ha letteralmente trasformato strade e viadotti in fiumi in piena, soprattutto nei quartieri occidentali. In alcuni punti, la quantità di pioggia caduta è stata impressionante: oltre 130 mm accumulati in meno di due ore.

Secondo le rilevazioni del Servizio Meteorologico Nazionale (National Weather Service), in una stazione è stato registrato un accumulo record di circa 131 mm in soli 90 minuti. Un’intensità eccezionale che ha superato ogni previsione e che ha messo in ginocchio interi quartieri, costringendo decine di residenti a evacuare e causando interventi di emergenza per salvataggi in acqua.

Quartieri del West Side sommersi in poche ore

Le aree più colpite sono state quelle del West Side, in particolare i quartieri di Austin e Garfield Park. In queste zone, le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti: l’acqua ha invaso case, negozi e garage, mentre auto abbandonate galleggiavano tra detriti e fango. Il sistema fognario, già sotto pressione a causa delle recenti piogge, non ha retto di fronte a un simile volume d’acqua concentrato in un lasso di tempo così breve.

Alle 21:46 di martedì sera, il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un’allerta di inondazione lampo per Chicago e l’area di Cicero. Purtroppo, nonostante l’avviso tempestivo, la rapidità e l’intensità delle precipitazioni hanno colto molti automobilisti e residenti impreparati. In pochissimi minuti, i sottopassi e i viadotti si sono allagati completamente, causando la chiusura delle corsie locali della Dan Ryan Expressway tra la 18esima e la 31esima strada.

Chiamate disperate e salvataggi in extremis

I centralini del 911 di Chicago sono stati presi d’assalto. Numerose le segnalazioni di auto sommerse, persone intrappolate nei veicoli e scantinati allagati. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte per mettere in salvo decine di cittadini bloccati nelle proprie abitazioni o in strada. Alcune famiglie sono state evacuate utilizzando gommoni, mentre altre hanno trovato riparo temporaneo presso centri di accoglienza allestiti d’urgenza.

Curiosamente, mentre il lato ovest era alle prese con un vero e proprio diluvio, la stazione meteorologica ufficiale di Chicago O’Hare registrava solo circa 2 mm (0,07 pollici) di pioggia. Una differenza che evidenzia la natura estremamente localizzata di questo evento, caratteristica tipica dei temporali stazionari estivi, capaci di scaricare enormi quantità di acqua su aree molto ristrette lasciando quasi asciutte zone a pochi chilometri di distanza.

Una sfida crescente per le città moderne

Eventi come quello dell’8 luglio non sono più semplici eccezioni, ma stanno diventando sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Il riscaldamento globale contribuisce a creare un’atmosfera più carica di umidità, aumentando il potenziale per precipitazioni intense e violente.

L’infrastruttura urbana, progettata per gestire piogge di intensità moderata, non è in grado di affrontare eventi di questa portata. Le conseguenze non sono solo economiche, ma anche sanitarie e sociali. L’acqua contaminata che invade strade e abitazioni può diventare veicolo di infezioni, mentre il danneggiamento di reti elettriche e trasporti mette a dura prova la resilienza delle comunità.

Verso un futuro più resiliente

L’evento di Chicago sottolinea l’urgenza di investire in infrastrutture adattive, capaci di rispondere a fenomeni meteorologici estremi. Canali di drenaggio più efficienti, bacini di laminazione, sistemi di allerta precoce e una migliore gestione delle superfici impermeabili sono solo alcune delle soluzioni possibili. In parallelo, diventa cruciale sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alle alluvioni lampo e sulla necessità di adottare comportamenti più responsabili durante situazioni di emergenza.