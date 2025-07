Maltempo USA, Chicago colpita da alluvioni lampo: voli a terra | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali che si sono avvicinate ai 130mm in poche ore hanno causato alluvioni lampo in alcune zone di Chicago nel pomeriggio di venerdì 25 luglio, con congestioni del traffico sia a terra che in aria. I bollettini meteo del National Weather Service indicano inondazioni improvvise a Naperville, Washington Park e Burr Ridge, oltre che a Chicago. Un avviso di inondazione improvvisa era in vigore per la parte sud della Città del Vento, dove erano già caduti 80-130mm di pioggia. L’aeroporto Midway di Chicago ha registrato 38mm di pioggia in soli 37 minuti. Entro 90 minuti, l’aeroporto ha registrato 72mm di pioggia.

Allagata l’Interstate 55. Alcuni viadotti e sottopassaggi a Chicago sono stati completamente sommersi dall’acqua. Una persona è rimasta intrappolata in un veicolo all’interno di un viadotto allagato ed è stata soccorsa.

Stop a terra all’aeroporto di Chicago Midway, mentre sia l’aeroporto di Chicago Midway che il Chicago O’Hare International Airport hanno subito ritardi nei voli in arrivo e in partenza.