Maltempo USA, inondazioni in Nuovo Messico: 3 vittime, dichiarato lo stato d’emergenza

La Governatrice del Nuovo Messico, Michelle Lujan Grisham, ha firmato ieri sera una dichiarazione di emergenza per consentire l’intervento immediato delle squadre federali e l’invio delle risorse necessarie per riparare i danni delle inondazioni che hanno colpito l’area all’inizio di questa settimana. Lo hanno reso noto le autorità locali, dopo la morte di un uomo e di due bambini nella località di Ruidoso, nel sud dello Stato. Il fiume Rio Ruidoso ha raggiunto un’altezza record di oltre 6 metri, superando il precedente massimo storico, a seguito di piogge torrenziali.

Secondo una nota ufficiale diffusa dal comune, le vittime sono un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, una bambina di 4 anni e un bambino di 7 anni, tutti travolti dalla piena del fiume e trascinati a valle. I tre erano considerati dispersi.

Le piogge torrenziali hanno causato almeno 85 interventi di salvataggio in acqua nella sola area di Ruidoso, in particolare presso il Gavilan Trailer Park, dove sono stati registrati i danni maggiori.

L’ufficio del NWS di Albuquerque aveva lanciato un’allerta urgente: “piogge significative e flussi d’acqua e detriti sono in corso. Si tratta di una situazione pericolosa per la vita, salite immediatamente a un livello più elevato”.

Video pubblicati sui social mostrano abitazioni trascinate via dalla corrente e detriti che invadono ponti e strade. Le autorità locali hanno temporaneamente chiuso diverse strade e sono al lavoro per ripristinare l’energia elettrica in seguito a numerose segnalazioni di blackout.

I dati in tempo reale dell’Ufficio geologico degli Stati Uniti (USGS) indicano che i livelli del Rio Ruidoso sono rimasti “nettamente superiori” alla media storica anche nella serata di ieri, in particolare nel quartiere Hollywood della cittadina.