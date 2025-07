Maltempo USA, forti piogge nell’area di Washington: allagamenti e soccorsi in acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali in alcune zone dell’area di Washington, D.C., hanno causato inondazioni improvvise e hanno richiesto interventi di soccorso in acqua in Maryland e Virginia nella giornata di sabato 19 luglio, hanno dichiarato le autorità. Oltre 130mm di pioggia sono caduti in alcuni sobborghi densamente popolati di Washington, come Silver Spring. Diverse strade principali nelle contee di Montgomery, Prince George’s e Anne Arundel nel Maryland, così come nella contea di Fairfax in Virginia, sono rimaste impraticabili. Nel nord-ovest di Washington, D.C., le auto parcheggiate sono state inondate dall’acqua.

Le squadre di emergenza in tutta la contea di Montgomery hanno soccorso decine di persone, anche da auto bloccate in diversi metri d’acqua, dopo aver ricevuto decine di chiamate, ha dichiarato Pete Piringer, portavoce dei Vigili del Fuoco e del Soccorso della Contea di Montgomery. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti.

I sensori di allagamento hanno indicato che il livello del torrente Sligo, che attraversa le contee di Montgomery e Prince George nel Maryland e alcune parti di Washington, è salito di 3 metri in 30 minuti sabato sera, ha affermato Piringer.

A Great Falls, in Virginia, a circa 27 chilometri da Washington, le squadre di emergenza hanno tratto in salvo sette persone da un’auto intrappolata nell’acqua in rapido movimento, secondo i Vigili del Fuoco della Contea di Fairfax. Non sono stati segnalati feriti in relazione a tale salvataggio, ha affermato il Dipartimento.