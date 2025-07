Maltempo USA, piogge monsoniche e alluvioni lampo: New Mexico in ginocchio

MeteoWeb

Intense piogge monsoniche hanno provocato alluvioni lampo che hanno colpito duramente diverse comunità del New Mexico, negli Stati Uniti. Le precipitazioni, generate da temporali monsonici, hanno inondato strade, torrenti e aree già fragili a causa di precedenti incendi boschivi, rendendo necessario l’intervento delle squadre di soccorso e l’emissione di numerosi avvisi di allerta da parte del National Weather Service. Uno degli epicentri dell’emergenza è stata Lincoln County, in particolare intorno alla zona di Ruidoso. Nell’arco di poche ore si sono registrati circa 25 mm di pioggia, con ulteriori 12 mm previsti in serata. Questa quantità, apparentemente modesta, ha avuto effetti devastanti perché il terreno, già compromesso da incendi recenti, ha una scarsa capacità di assorbimento, causando un rapido deflusso verso il Rio Ruidoso, che ha superato gli argini e invaso le strade circostanti.

Le alluvioni lampo in New Mexico

Le autorità hanno monitorato con attenzione l’evolversi della situazione nelle comunità di Ruidoso, Ruidoso Downs, Alto, Glencoe e Hollywood. Purtroppo, non si tratta di un evento isolato: nelle ultime settimane, la regione aveva già vissuto giornate di maltempo estremo. L’8 luglio, 3 persone sono morte a causa di un’alluvione lampo, mentre il 24 luglio si sono rese necessarie numerose operazioni di salvataggio, quando i corsi d’acqua hanno superato gli argini.

Le piogge monsoniche negli USA

Il fenomeno si inserisce nel contesto più ampio della stagione monsonica, che generalmente si estende dal 15 giugno al 30 settembre. Durante questo periodo, un’area di alta pressione spinge correnti d’aria meridionali che trasportano umidità proveniente dall’Oceano Pacifico, dal Golfo di California e dal Golfo del Messico verso gli Stati sudoccidentali degli USA, tra cui New Mexico, Arizona, Colorado e parte del Texas occidentale.

In condizioni normali, queste piogge contribuiscono ad alleviare la siccità cronica che affligge il Sud/Ovest americano, ma nelle zone colpite da incendi recenti possono trasformarsi rapidamente in disastri naturali a causa del terreno impermeabile che facilita la formazione di colate di fango e detriti.