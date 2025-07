Maltempo USA, la Tempesta Tropicale Chantal colpisce le Caroline: piogge torrenziali, venti forti e rischio tornado

MeteoWeb

Il cuore della Tempesta Tropicale Chantal ha finalmente toccato terra, segnando una fase critica per le regioni sudorientali degli Stati Uniti. Secondo le ultime informazioni fornite dal National Hurricane Center, il centro di Chantal si trovava nelle ultime ore nei pressi della latitudine 33.6°N e longitudine 79.1°W, in prossimità delle coste della Carolina del Sud. Il sistema si muove con una traiettoria verso nord-nordovest a una velocità di circa 13 km/h, ma è attesa una rotazione verso nord e successivamente verso nordest nel corso delle prossime 24 ore.

Nei piani attuali di spostamento, Chantal dovrebbe continuare a penetrare nell’entroterra della Carolina del Sud già da oggi, per poi interessare la Carolina del Nord nelle ore successive. Questo movimento porterà il centro della tempesta a transitare su aree densamente abitate, generando condizioni meteo potenzialmente pericolose. Il cuore della tempesta, pur avendo già iniziato a perdere forza, mantiene ancora caratteristiche di un sistema organizzato, con venti massimi sostenuti che attualmente si attestano intorno a 85 km/h, accompagnati da raffiche più intense.

Il graduale indebolimento di Chantal è già in atto e, secondo i meteorologi, il sistema dovrebbe degradarsi a depressione tropicale entro le prossime 36-48 ore. Tuttavia, anche in fase di indebolimento, la tempesta continua a rappresentare un rischio considerevole per la popolazione locale.

Venti tempestosi: un pericolo da non sottovalutare

Le condizioni da tempesta tropicale sono già state segnalate lungo l’area di allerta, in particolare sulla costa della Carolina del Sud. Queste condizioni dovrebbero persistere per tutta la mattinata odierna. In particolare, ad Apache Pier (South Carolina) è stato osservato un vento sostenuto di 72 km/h, confermando l’energia ancora presente nel sistema. I venti di tempesta tropicale si estendono fino a 185 km dal centro, un dato che testimonia l’ampiezza del campo di influenza di Chantal.

Piogge torrenziali e rischio alluvioni: un mix pericoloso

Un altro aspetto cruciale riguarda le piogge intense attese. La tempesta dovrebbe scaricare quantitativi significativi di pioggia soprattutto nel nord-est della Carolina del Sud nella giornata odierna e su gran parte della Carolina del Nord fino a lunedì. Le stime parlano di accumuli complessivi compresi tra 50 e 100 mm, con picchi locali che potrebbero superare i 150 mm. Queste precipitazioni sono sufficienti a innescare inondazioni improvvise, un rischio che in queste aree rappresenta sempre un grave pericolo per infrastrutture, abitazioni e popolazione.

La combinazione tra piogge abbondanti e terreni già saturi può aggravare la situazione, portando a smottamenti e allagamenti anche in zone non usualmente soggette a rischio idraulico.

Marea di tempesta: innalzamenti costieri e rischi per le comunità

Non meno importante è l’effetto della marea di tempesta. La combinazione di alta marea e spinta della tempesta provocherà l’allagamento di diverse aree costiere normalmente asciutte. I modelli attuali indicano che l’acqua potrà innalzarsi fino a 60 cm sopra il livello normale del suolo in aree comprese tra South Santee (South Carolina) e Surf City (North Carolina), se il picco coinciderà con l’alta marea.

Questi innalzamenti non solo compromettono la viabilità costiera, ma rappresentano un serio rischio per le comunità locali e le attività marittime. La penetrazione dell’acqua verso l’interno può danneggiare infrastrutture, minacciare abitazioni ed esporre i residenti a situazioni di emergenza in tempi molto rapidi.

Rischio tornado: minaccia nell’aria

Un ulteriore fattore di preoccupazione riguarda la possibilità di tornado isolati. Gli esperti indicano che oggi potrebbero verificarsi vortici localizzati nella parte orientale della Carolina del Nord e nell’estremo nord-est della Carolina del Sud. Sebbene si tratti di fenomeni di scala ridotta rispetto alla tempesta principale, i tornado possono provocare danni severi in aree ristrette, distruggendo edifici, sradicando alberi e creando situazioni di grave pericolo per le persone.

Conclusioni: un sistema da monitorare attentamente

Nonostante Chantal sia destinata a indebolirsi nelle prossime ore, la tempesta rappresenta ancora una minaccia significativa per ampie porzioni delle Caroline. I residenti sono invitati a prestare massima attenzione agli aggiornamenti meteo, a seguire eventuali ordini di evacuazione e a evitare spostamenti non necessari, soprattutto in aree soggette a inondazioni o vicine alla costa.

Le autorità locali stanno intensificando le operazioni di monitoraggio e le squadre di emergenza sono già in stato di allerta per intervenire tempestivamente. La combinazione di piogge torrenziali, mareggiate e possibili tornado crea un quadro complesso e dinamico, che potrà evolvere rapidamente nel corso delle prossime 24-48 ore.