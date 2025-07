Maltempo USA, morte e distruzione in Texas: inondazione improvvisa del fiume Guadalupe, campi estivi spazzati via, si teme una strage | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Texas Hill Country è stato colpito da morte e devastazione oggi, dopo che sono state segnalate diverse vittime a causa di mesi di pioggia caduta nel giro di poche ore, costringendo le squadre di ricerca a effettuare salvataggi in barca mentre l’acqua minacciava le comunità lungo il fiume e i campi estivi per bambini. Fino a 250mm di pioggia intensa si sono riversati in poche ore nella contea centrale di Kerr, causando un’inondazione improvvisa del fiume Guadalupe. Le squadre hanno eseguito decine di salvataggi e la risposta alle emergenze continua, nonostante un numero imprecisato di persone sia disperso. Persone con bambini e parenti nei campi estivi della zona hanno implorato informazioni sui loro cari in pericolo a causa dell’inondazione.

Il giudice Rob Kelly, il funzionario eletto capo della contea, ha confermato le vittime dell’inondazione e decine di salvataggi in acqua finora effettuati. Ha affermato di essere stato consigliato di non citare numeri specifici e che le autorità stanno ancora lavorando per identificare le persone che hanno perso la vita. “La maggior parte di loro non sappiamo chi siano”, ha detto Kelly durante una conferenza stampa. “Uno di loro era completamente nudo, non aveva alcun documento d’identità con sé. Stiamo cercando di scoprire l’identità di queste persone, ma non l’abbiamo ancora”.

Un primo bilancio parla di almeno sei vittime e 20 bambini dispersi. Secondo i media locali, un numero “imprecisato” di bambini risulterebbe non ancora rintracciato. Si trovavano in alcuni campi estivi per ragazzi lungo le rive del fiume Guadalupe. L’emittente Nbc parla addirittura di centinaia di dispersi.

I soccorritori sono al lavoro senza sosta da ore e hanno invitato a più riprese i residenti a non lasciare le loro abitazioni così da non esporsi a rischi. “Ulteriori piogge sono previste nell’area. E anche se dovessero essere leggere, è possibile che ci sia un peggioramento delle inondazioni”, hanno avvertito le autorità, esortando alla massima cautela. Un grande magazzino Walmart nell’area è attualmente usato come punto di ritrovo e di soccorso per coloro che non possono accedere alle loro abitazioni a causa dell’acqua.

Il racconto dei testimoni

La casa di Erin Burgess si trova proprio di fronte al fiume, nel quartiere di Bumble Bee Hills, a ovest di Ingram. Quando si è svegliata con un tuono alle 3:30 di venerdì mattina, “pioveva piuttosto forte, ma niente di che”, ha detto. Solo 20 minuti dopo, Burgess ha detto che l’acqua entrava dai muri e si riversava dalle porte anteriori e posteriori. Ha descritto un’ora straziante trascorsa aggrappata a un albero, aspettando che l’acqua si ritirasse abbastanza da poter risalire la collina fino a casa di un vicino. “Io e mio figlio siamo arrivati ​​galleggiando su un albero e ci siamo aggrappati, e il mio ragazzo e il mio cane sono andati alla deriva. Si è perso per un po’, ma li abbiamo ritrovati“, ha detto, emozionandosi. Del figlio diciannovenne, Burgess ha detto: “per fortuna è alto più di 1,80m. È stata l’unica cosa che mi ha salvato, aggrapparmi a lui”.

L’allerta

Un’allerta per alluvione emesso nel pomeriggio di giovedì 3 luglio ha stimato un innalzamento isolato dell’acqua fino a 17 centimetri. L’allerta è passata ad un’allerta alluvione per almeno 30.000 persone durante la notte. Interrogato sulla rapidità dell’alluvione, Kelly ha risposto: “non abbiamo un sistema di allerta” e “non sapevamo che questa alluvione stesse arrivando“, anche se i giornalisti locali hanno fatto riferimento alle allerte e lo hanno incalzato chiedendo spiegazioni sul perché non fossero state prese maggiori precauzioni. “State tranquilli, nessuno sapeva che questo tipo di alluvione stesse arrivando“, ha detto. “Abbiamo alluvioni di continuo. Questa è la valle fluviale più pericolosa degli Stati Uniti”.

Il Governatore del Texas, Greg Abbott, ha affermato che lo stato sta fornendo risorse alle comunità di Hill Country che stanno affrontando l’alluvione, tra cui Kerrville, Ingram e Hunt.

Il Texas Hill Country, una pittoresca e rocciosa porta d’accesso a vigneti in piena espansione e case vacanze, inizia a ovest della capitale dello stato ed è una popolare meta estiva all’aperto. Alcune parti della regione sono soggette a inondazioni improvvise.

Il dramma dei campi estivi travolti

Decine di persone hanno postato su Facebook chiedendo informazioni sui propri figli, nipoti e pronipoti che frequentano uno dei tanti campi estivi della zona, o sui familiari che sono andati in campeggio durante il fine settimana festivo. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Ingram ha pubblicato la foto di una dichiarazione del Camp Mystic, in cui si afferma che il campo estivo cristiano privato per ragazze ha subito “inondazioni di livello catastrofico“.

Un altro campo sul fiume situato a est di Hunt, il Camp Waldemar, ha dichiarato in un post su Instagram che “siamo tutti sani e salvi”.

L’aumento del fiume Guadalupe

L’idrometro del Guadalupe nella comunità non incorporata di Hunt, dove il fiume si biforca, ha registrato un aumento di 6,7 metri in circa due ore, secondo Bob Fogarty, meteorologo dell’ufficio di Austin/San Antonio del National Weather Service. Fogarty ha affermato che il misuratore ha smesso di funzionare dopo aver registrato un livello di 9 metri. “Questo è il tipo di evento che ti coglie di sorpresa“, ha detto Fogarty. “L’acqua scorre così velocemente che non ti rendi conto di quanto sia grave finché non ti è addosso“.

L’alluvione del 1987

L’alluvione ricorda quella mortale accaduta nella stessa aerea nel luglio del 1987, quando il livello del fiume Guadalupe si era alzato di nove metri travolgendo uno scuolabus e un furgone che trasportavano adolescenti a un campo estivo nelle vicinanze. Allora morirono dieci ragazzi e altri 33 si salvarono aggrappandosi a rami di alberi fino all’arrivo dei soccorsi. Il bilancio dell’alluvione delle ultime ore potrebbe superare facilmente quello del 1987, hanno ammesso le autorità.

Vittime anche in New Jersey

Nel frattempo, forti temporali sono stati ritenuti responsabili di almeno tre morti nel New Jersey centrale, tra cui due uomini a Plainfield, deceduti dopo che un albero è caduto sul veicolo su cui viaggiavano durante il culmine di una tempesta, secondo un post su Facebook della città. Gli uomini avevano 79 e 25 anni, hanno detto le autorità. “Abbiamo il cuore pesante oggi”, ha dichiarato il sindaco Adrian O. Mapp in un comunicato. “Questa tragedia è un monito serio sulla potenza della natura e sulla fragilità della vita”. La città ha annullato la parata, il concerto e lo spettacolo pirotecnico previsti per il 4 luglio.

Mapp ha affermato che le tempeste “devastanti” hanno lasciato “profonde cicatrici e danni diffusi” nella comunità di oltre 54.000 persone ed è giunto il momento di “riorganizzarci e concentrare tutte le nostre energie sulla ripresa”.

Oggi sono state segnalate continue interruzioni di corrente e alberi caduti in tutto il New England meridionale, dove alcune comunità sono state colpite da ingenti quantità di grandine. Sono state segnalate anche auto che sono uscite di strada nel Connecticut nordorientale.