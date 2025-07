Maltempo USA, spettacolare tromba marina incanta Fort Myers Beach | VIDEO

MeteoWeb

Una spettacolare tromba marina si è formata nelle acque davanti alla costa della Florida sudoccidentale nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio, regalando una vista mozzafiato e allo stesso tempo spaventosa da Fort Myers Beach. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano un vortice dalle dimensioni piuttosto grandi. Per fortuna non ci sono segnalazioni di una sua spinta verso la terraferma. Quindi solo tanto stupore tra i presenti che hanno assistito alla scena ma nessun pericolo per la terraferma, in quanto il vortice si è mantenuto al largo.

Le trombe marine, note anche come waterspout, sono colonne d’aria e acqua nebulizzata che si formano sopra superfici marine o lacustri. Assomigliano a piccoli tornado, ma si generano in condizioni temporalesche relativamente deboli.