Maltempo Valle d’Aosta, smottamenti in Val Ferret: esondazione di fango a La Palud, colata detritica a Praz Moulin

A seguito delle piogge intense della notte si sono verificati alcuni piccoli smottamenti in Val Ferret: esondazione di fango a La Palud, colata detritica a Praz Moulin che ha interessato la strada comunale di Courmayeur. Con ordinanza la strada comunale della Val Ferret è stata chiusa dalle 23 di ieri. La prontezza degli interventi ha permesso di liberare la strada e organizzare convogli di discesa e salita per casi di particolare necessità e urgenza, spiega in una nota l’Amminostrazione Comunale. Attualmente è assicurata la viabilità di sicurezza sulla strada della Val Ferret, che rimane chiusa al traffico veicolare e pedonale. Tra gli altri episodi, alcune colate hanno coinvolto la strada di accesso al Rifugio Elena. In Val Veny non ci sono attualmente segnalazioni particolari. Per sicurezza è stata comunque chiusa al traffico veicolare e pedonale la pista camionabile della Val Veny (Ordinanza n.5887 del 21/07/2025).

