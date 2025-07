Maltempo Veneto, fulmine fa esplodere albero e ferisce 3 persone a Costermano

MeteoWeb

Un fulmine ha causato l’esplosione di un albero, che ha ferito in modo lieve tre persone. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 19.30 di questa sera a Costermano, in provincia di Verona. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, assieme ai Vigili del Fuoco. Le tre persone ferite sono state trasportate, in codice giallo, all’Ospedale di Peschiera del Garda (Verona) per essere medicate.

