Maltempo Veneto, nubifragio a Maser: 70 mm di pioggia in un’ora, strade allagate e disagi | VIDEO

Un violento nubifragio ha colpito Maser, nel Trevigiano, nelle ultime ore, provocando gravi disagi alla popolazione. Le precipitazioni sono state particolarmente intense, con un accumulo di 70 millimetri di pioggia in appena un’ora. Il diluvio ha causato allagamenti in diverse aree del territorio comunale, interessando strade, scantinati e abitazioni. Numerose le segnalazioni di cittadini che hanno trovato difficoltà a muoversi a causa delle carreggiate trasformate in corsi d’acqua.

La situazione ha reso necessaria la mobilitazione dei soccorsi per gestire le criticità più rilevanti. Alcune vie risultano temporaneamente impraticabili a causa dell’accumulo d’acqua. Le autorità locali invitano i cittadini alla prudenza e a limitare gli spostamenti fino a quando le condizioni non torneranno alla normalità.

