Maltempo Veneto: piogge intense tra Belluno e Vicenza, in arrivo temporali e grandinate in serata

Al momento in Veneto, il maltempo ha interessato soprattutto le province di Belluno e Vicenza. Nel Bellunese sono caduti dalle 12 circa 48 millilitri di pioggia a LongaronE, 44 a Gares e 38 a Lamon, mentre nel Vicentino 22 a Piana di Marcesina. Un temporale piuttosto intenso si è formato sulle zone pedemontane tra Bassano e Asolo mentre il maltempo si estende a Nord Est. Per ora non si è innalzato il livello di fiumi e corsi d’acqua, ma è possibile che si innalzino visto che previsioni danno il maltempo in aumento fra le 18 e le 21 per l’avvicinamento di un vasto sistema temporalesco proveniente da Ovest saranno possibili forti piogge, vento e grandinate, e ancora possibili temporali pur meno intensi fino a mezzanotte.

