Maltempo Veneto, sette ragazzi bloccati su isolotto sul Piave: salvati

Carabinieri, Vigili del Fuoco con l’elicottero proveniente da Venezia e sanitari del Suem 118 sono in questo momento impegnati a Fagarè di San Biagio di Callalta (Treviso) per soccorrere sette ragazzi, rimasti su un isolotto all’interno dell’alveo del fiume Piave a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua e della forte corrente che impedisce loro di ritornare a riva.

AGGIORNAMENTO

Sono stati salvati i sette ragazzi avventuratisi su un isolotto sul Piave e rimasti poi bloccati. A recuperarli e trasportarli i Vigili del Fuoco con l’elicottero del reparto volo di Venezia e quello del Suem 118. Sul posto sono intervenute anche le squadre da Motta di Livenza con i soccorritori fluviali alluvionali, da San Donà di Piave e i sommozzatori di Venezia. Sul posto anche i Carabinieri.

