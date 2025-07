Maltempo Veneto, la statale Alemagna riapre domani dopo la frana

MeteoWeb

È prevista per domani mattina, martedì 15 luglio, la riapertura al traffico della statale 51 Alemagna, nel Bellunese, interrotta nel tratto fra San Vito e Cortina in seguito alla nuova colata detritica staccatasi nella notte tra 12 e 13 luglio dalla Croda Marcora. Lo rende noto l’Anas, spiegando che il transito sarà consentito – com’era avvenuto nei giorni scorsi – dalle 6:00 del mattino alle 20:00.

Personale e mezzi dell’Anas sono al lavoro ininterrottamente da ieri mattina per rimuovere fango e materiale roccioso al fine di ripristinare la percorribilità della strada. Ulteriori interventi sul pendio per la mitigazione del dissesto idrogeologico dovranno essere programmati in sinergia con gli enti competenti.