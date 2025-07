Maltempo Veneto, supercella su Verona: nubifragi e grandine | VIDEO

MeteoWeb

Una supercella ha colpito la zona di Verona, scaricando tanta pioggia e grandine di medie dimensioni. In città, la temperatura è crollata a +19°C dopo una massima di +32°C. Importanti le quantità di pioggia cadute: 58mm a San Vito di Negrar, nell’hinterland nord di Verona, 32mm a Marano di Valpolicella, 26mm a Santa Maria di Negrar, 12mm a Verona.

Maltempo Veneto, le immagini della supercella che ha colpito Verona

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.