Maltempo Veneto, forti temporali nel Trevigiano: esonda il Meschio a Cordignano | VIDEO

Forti temporali hanno interessato il Veneto nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio, con nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Particolarmente colpito il Trevigiano, dove localmente si superano i 120-130mm di pioggia. Segnaliamo, per esempio: 132mm a Fregona, 121mm a Vittorio Veneto, 120mm a Conegliano, 114mm a Combai, 105mm a Colle Umberto, 103mm a Cordignano, 100mm a Falzè di Piave, 91mm a Bosaghe, 90mm a Refrontolo, 87mm a Cornuda, 80mm a Marcita.

Proprio a causa delle abbondanti piogge, a Cordignano è in corso l’esondazione del Meschio, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo: l’acqua si sta riversando nelle strade della località.

A causa del maltempo che ha colpito la provincia di Treviso, i Vigili del Fuoco sono stati attivati in numerosi punti per rispondere alle richieste di intervento legate a infiltrazioni d’acqua, allagamenti di cantine e garage e danni strutturali. I primi dati indicano 20 interventi già conclusi ma il numero è destinato a crescere. Sono stati mobilitati tutti i distaccamenti permanenti dei Vigili del Fuoco di Castelfranco Veneto, Montebelluna, Conegliano e Vittorio Veneto, oltre ai volontari di Asolo e Gaiarine. Tra gli episodi più critici, il cedimento di un ponteggio metallico a Castelfranco Veneto, piegatosi a causa delle raffiche di vento.

