Maltempo Veneto, vento forte nel Trevigiano: numerosi interventi per alberi e coperture pericolanti

Diversi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco della Provincia di Treviso a causa del forte vento che ha interessato il territorio nel tardo pomeriggio di ieri. Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 17:30 e si sono concluse nella notte. Tra gli interventi, circa 25, tagli piani, alberi pericolanti e messa in sicurezza di pali e coperture pericolanti. Tra le aree più colpite Montebelluna, Paese e Ponzano Veneto.

