Maltempo Veneto, Zaia: dal Governo oltre 43 milioni

“Desidero esprimere un ringraziamento al Governo, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci per l’attenzione concreta e puntuale riservata alla nostra Regione, con il nuovo stanziamento di fondi destinati agli interventi di ripristino a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il Veneto tra maggio e settembre dello scorso anno”: così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta le deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri che prevedono, per la sola Regione del Veneto, un ulteriore stanziamento complessivo di oltre 43 milioni di euro a copertura dei danni subiti nei territori delle province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Rovigo e della Città Metropolitana di Venezia, con particolare riferimento alle aree colpite tra maggio e settembre 2024.

“Questo importante risultato – prosegue Zaia – è il frutto dell’efficienza e della tempestività della nostra macchina regionale, che ha saputo raccogliere e dare ascolto alle istanze provenienti dai territori colpiti, elaborarle grazie al prezioso lavoro delle nostre strutture tecniche, e trasmetterle con precisione e puntualità a Roma. Il Governo ha mostrato grande disponibilità e sensibilità, recependo le nostre richieste e mettendo a disposizione le risorse necessarie per il ritorno alla normalità”.

“Il Veneto – conclude il Presidente – è una terra resiliente, dove istituzioni, comunità e amministrazioni locali lavorano insieme per rispondere con prontezza alle emergenze. Ancora grazie a chi ci è stato vicino: ora avanti con gli interventi, per ridare piena sicurezza e funzionalità ai territori colpiti”.