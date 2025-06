Maltempo Vietnam, forti piogge causano gravi inondazioni a Thai Nguyen | VIDEO

MeteoWeb

I rovesci notturni del 29 giugno hanno lasciato le strade della provincia settentrionale di Thai Nguyen, in Vietnam, sommerse da 30-50 centimetri di acqua. Secondo il Centro Nazionale per le Previsioni Idro-Meteorologiche, tra le 20:00 e le 21:00 del 29 giugno sono state registrate forti piogge in diverse aree, tra cui 46,8 millimetri nella città di Quan Chu e 45,6 millimetri nel comune di Binh Son ma molteplici province settentrionali hanno superato i 100mm di accumuli. Le piogge hanno causato estese inondazioni nei centri urbani, in particolare nelle città di Thai Nguyen, Song Cong e Pho Yen, con livelli dell’acqua che hanno raggiunto diffusamente i 30-50 centimetri.

Gli utenti dei social media hanno condiviso immagini che mostrano alcune aree di Thai Nguyen inondate da oltre un metro d’acqua, con veicoli parzialmente sommersi o quasi sommersi dalle acque. L’acqua è penetrata anche nelle abitazioni, compromettendo gravemente le attività quotidiane. Alle 6:00 locali del 30 giugno, la pioggia continuava a cadere in tutta la regione.

Solo una settimana prima, un altro acquazzone aveva causato inondazioni improvvise in 19 quartieri e comuni di Thai Nguyen, costringendo oltre 100 famiglie nelle città di Thai Nguyen e Song Cong a mettersi in salvo.