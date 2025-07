Maltempo: violenti temporali in Occitania, inondazioni locali a Estagel | VIDEO

MeteoWeb

L’Occitania è stata investita oggi da una fase di maltempo particolarmente intensa, con temporali che hanno provocato inondazioni locali in diversi comuni, tra cui Estagel, nei Pirenei Orientali. Le autorità locali monitorano la situazione a causa dei rischi di ulteriori esondazioni e smottamenti. Come previsto dai modelli meteorologici, i cumulati di precipitazioni hanno raggiunto valori significativi: tra 70 e 120 mm in appena 12 ore in un’ampia area che va dai Pirenei Orientali fino all’est di Béziers. Particolarmente colpita la zona settentrionale di Perpignan, dove si sono registrati picchi pluviometrici impressionanti fino a 200 mm dalla mattinata.

Le forti piogge, unite alla saturazione dei suoli e alla portata dei corsi d’acqua locali, hanno causato allagamenti in strade e abitazioni, rendendo necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco. Ad Estagel la situazione è critica: diverse abitazioni risultano isolate e alcune strade secondarie sono impraticabili. Meteorologi e protezione civile segnalano che i temporali potrebbero persistere nelle prossime ore, aggravando il rischio idrogeologico in tutto il settore del Languedoc-Roussillon. Si invitano i residenti a evitare spostamenti non necessari e a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali.