Maltempo, violento nubifragio con vento a Bisceglie: il mercato serale travolto da pioggia e raffiche

Una intensa pioggia accompagnata da forti raffiche di vento si è abbattuta nel pomeriggio di oggi su Bisceglie, nel nord Barese. L’acquazzone non ha fatto vittime ma ha travolto le postazioni del mercato serale previsto in piazza Vittorio Emanuele. Merce e banchi di vendita sono finiti sull’asfalto. “Le repentine variazioni meteorologiche non ci fanno stare più sicuri. Il mercato di oggi avrebbe dovuto essere il mercato delle opportunità ma si è trasformato nel mercato del terrore con enormi danni economici per gli operatori del mercato mensile di Bisceglie”, sostiene in una nota Savino Montaurli, presidente di Casambulanti, associazione di categoria. Dal Comune fanno sapere che la data serale sarà recuperata.