Maltempo: violento temporale con downburst a Rimini, il fronte si sposta verso Pesaro

Un violento temporale ha colpito la città di Rimini nelle ultime ore, interessando anche la zona del Marina Centro. Forti piogge e raffiche di vento intense hanno provocato disagi lungo la spiaggia e nelle aree urbane. I fenomeni sono accompagnati da downburst, raffiche discendenti improvvise e molto pericolose. I turisti e i residenti presenti sul litorale sono stati sorpresi dall’arrivo improvviso del fronte temporalesco, che ha trasformato in pochi minuti il cielo in una distesa di nubi scure e minacciose.

Il fronte temporalesco si sposta verso Pesaro: allerta per nuovi fenomeni intensi

Dopo aver investito Rimini, il sistema temporalesco si sta rapidamente spostando verso sud, interessando ora la provincia di Pesaro. A Pesaro sono già segnalate forti precipitazioni e raffiche di vento che lasciano temere possibili fenomeni analoghi a quelli registrati poco prima sulla Riviera romagnola.

