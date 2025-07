La mappa mensile della sismicità: 1248 terremoti a giugno, 41 al giorno

MeteoWeb

Sono stati 1248 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 30 giugno 2025, un numero in diminuzione rispetto al precedente mese di maggio, con una media che scende a poco più di 41 terremoti al giorno: è quanto rende noto l’INGV, in un post pubblicato sul blog INGVterremoti. Dei 1248 eventi registrati, solo 107 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 16 eventi magnitudo pari o superiore a 3.0. Durante questo mese, al di fuori del territorio nazionale, è stata localizzata una sequenza sismica lungo la Costa Albanese settentrionale con 2 eventi di magnitudo ML 4.0 e ML 4.1 tra il 24 e il 27 giugno e altri due di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.6.

In Italia non si sono verificate sequenze sismiche rilevanti, se si esclude l’area dei Campi Flegrei dove si sono registrati diversi sciami sismici, con terremoti fino a magnitudo Md 3.2, avvertiti dalla popolazione di Pozzuoli e dei comuni limitrofi. Il 30 giugno, sempre in quest’area, è stato registrato un altro sciame iniziato con l’evento sismico di magnitudo Md 4.6. Questo terremoto – il più forte nel mese di giugno in Italia e tra i più forti mai registrati ai Campi Flegrei insieme a quello del 13 marzo 2025 – è stato localizzato in mare nel Golfo di Pozzuoli in prossimità della costa di Bacoli ad una profondità ipocentrale intorno ai 4 km.