Marche, incendio boschivo dopo un temporale notturno a Bellisio Solfare: mezzi aerei in azione | FOTO

Da quasi otto ore, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo, anche con l’ausilio di mezzi aerei, per domare un incendio che si è sviluppato in un’area boschiva impervia e difficilmente raggiungibile a Bellisio Solfare di Pergola, in provincia di Pesaro Urbino. L’incendio si è sviluppato attorno alle 2.30 a causa di un temporale notturno. L’area, dove stanno intervenendo squadre dei pompieri di Pesaro e Cagli, è stata sorvolata dall’elicottero della Protezione Civile Regione Marche proveniente da Cingoli (Macerata), poi supportato da un Canadair che ha effettuato diversi lanci per lo spegnimento delle fiamme. Mezzi e uomini sono al lavoro per il rogo che, per il momento, sarebbe sotto controllo. Alcune case sono presenti nella zona ma a distanza di sicurezza dall’area interessata.