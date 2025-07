Mare agitato nel Canale di Sicilia, fermi i traghetti Porto Empedocle-Lampedusa

MeteoWeb

Il mare agitato ferma i traghetti nel Canale di Sicilia. Niente Sansovino, questa mattina, da Lampedusa a Porto Empedocle e niente Las Palmas questa sera. Le isole Pelagie restano momentaneamente isolate. Impossibile spostarsi o raggiungere Lampedusa e Linosa. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: